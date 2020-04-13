Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинске на 12 апреля 2020 года: проверили более 2000 человек

13 Апр 2020 2020-04-13T09:02:36+03:00

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Три новых случаев заражения коронавирусом в Челябинске зафиксировано на 12 апреля 2020 года. Еще столько же условно подтвержденных диагнозов, всего 9. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— За выходные лабораториями региона проведено 2615 анализов. С пятницы в аэропортах Челябинска и Магнитогорска начали тестировать всех прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Также даем возможность провериться прилетающим из другого города. За три дня проверено 790 человек. Несмотря на добровольность тестирования, все делают это активно, 1 уточнил Алексей Текслер.

Последние новости о коронавирусе на утро 13 апреля 2020 00:00 00:00

Также прибывающим из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга необходимо заявить о себе, позвонив на горячую линию Минздрава — по той же схеме, как работали с прибывающими из-за границы.

Ослабление действующего режима для граждан пока считают нецелесообразным. Однако губернатор разрешил возобновить работу мастерским по одежде, обуви, изготовлению ключей, прокат бытовых изделий и инструментов. Работа с клиентами должна быть бесконтактной. С сегодняшнего дня разрешена работа парикмахерских и салонов красоты с медлицензией. При этом не допускается скопление очередей.

С учетом сезонности, можно уехать в сады или на дачи на машине или такси. Разрешена работа магазинов, продающих рассаду и саженцы.

ИСТОЧНИК KP.RU