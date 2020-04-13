Наталья Котова осталась недовольна уборкой улиц в Челябинске

13 Апр 2020 2020-04-13T09:20:22+03:00

Грязь и пыль есть даже на некоторых центральных улицах Фото: Мила СТРИЖ

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«Дороги чистые, но лоска нет. Общая картина не складывается», — именно так мэр Челябинска Наталья Котова высказалась об уборке городских улиц. По словам градоначальницы, грязь и пыль она замечала даже в центре.

Особые претензии касались прилотковых частей и тротуаров. Во время уборки дорожной части именно там скапливалась грязь.

— Я понимаю, что разом весь город не убрать. Но дороги и тротуары должны зачищаться одновременно, чтобы не приходилось возвращаться на одно место по пять раз. Убрали прилотковую часть — сразу принимайтесь за тротуары!, — рассказала Наталья Котова.

Кроме того, Наталья Котова заметила проблемы с уборкой и на участках вдоль разделительных полос. Работы оказались выполненными на половину: одна сторона отчищена, другая — нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU