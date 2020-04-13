2020-04-13T09:49:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции на даче в Челябинске: можно ли уехать и кому разрешено

На днях начинается садовый сезон, садоводы точат лопаты и грабли
Ольга АНТОНОВА
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Власти разрешили садоводам самоизолироваться на дачах. Фото: Архив КП.Власти разрешили садоводам самоизолироваться на дачах. Фото: Архив КП.
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В Челябинской области начинается садово-огородный сезон, и у дачников много забот. Считанные дни остались для кронирования плодовых деревьев, нужно привести в порядок грядки, заказать дрова на весь сезон. А тут — особый режим самоизоляции из-за эпидемии коронавируса! Может, дозволят власти соблюдать режим самоизоляции на даче в Челябинске?

В понедельник, 13 апреля, на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией губернатор Алексей Текслер заявил:

— С учетом сезонности и большого количества запросов граждан с сегодняшнего дня разрешим сменить режим самоизоляции и на легковом автомобиле проследовать на дачные и садовые участки для соблюдения режима там. Это может быть частный легковой автомобиль или такси.

С сегодняшнего дня разрешена работа специализированных магазинов по продаже рассады, саженцев, садового инвентаря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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