2020-04-13T09:55:17+03:00
Общество

Воздух в период самоизоляции в Челябинске стал чище

Количество вредных веществ в атмосфере снизилось больше, чем на половину
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В министерстве экологии отметили, что 50 процентов от всех выбросов составили выхлопы от автомобилейВ министерстве экологии отметили, что 50 процентов от всех выбросов составили выхлопы от автомобилейФото: Андрей АБРАМОВ
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Теперь официально: воздух в период самоизоляции в Челябинске стал чище. По данным передвижных лабораторий министерства экологии вредных примесей стало в половину меньше по сравнению с 2019 годом.

Замеры брали на самых оживленных автомагистралей города. На всех участках не было превышений вредных веществ, несмотря на результаты прошлых лет, где концентрация примесей была превышена в несколько раз. При этом, как отмечают в «Центре экологического мониторинга Челябинской области» заводы в обоих случаях продолжают работать в штатном режиме.

Количество вредных выбросов снизилось более чем на половину. Фото: Виталий Безруков, Telegram

Количество вредных выбросов снизилось более чем на половину. Фото: Виталий Безруков, Telegram

— К примеру, в апреле прошлого года в районе пересечения пр. Ленина и ул. Артиллерийской были зафиксированы превышения по взвешенным веществам (пыли) в 1,5 ПДК, 1,9 ПДК, 2,1 ПДК, 1,8 ПДК. Для сравнения, коэффициент загрязнения атмосферного воздуха по этому показателю 30 марта 2020 года составил 0,5 ПДК — превышения загрязняющих веществ не выявлено. На пересечении улиц Доватора и Воровского 26 марта 2019 года были зафиксированы превышения по сероводороду в 1,2 ПДК, — рассказал заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Несмотря на это, местные активисты отмечают, что в воздухе все равно есть превышения по некоторым другим вредным веществам, которые могут вырабатывать только предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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