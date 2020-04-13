2020-04-13T10:07:03+03:00
Спорт

«У него был большой напряг в "Тракторе"»: Василий Демченко уходит из магнитогорского «Металлурга»

Эксперт КП-Челябинск считает, что вратарь сможет восстановиться психологически
Алексей МИКУШИН
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Василий Демченко ушел из «Трактора» после конфликта с тренером Петерисом СкудройВасилий Демченко ушел из «Трактора» после конфликта с тренером Петерисом Скудрой
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«Металлург» не намерен продлевать контракт с 26-летним Василием Демченко, который перешел из «Трактора» в разгар минувшего сезона.

— Демченко немножко не оправдал… У него был большой напряг в «Тракторе», и у нас он потерялся. Может, конечно, мы не дали времени, но так или иначе. Наверное, «нет» по Демченко. Да даже не наверное, а просто «нет», — отметил первый вице-президент «сталеваров» Сергей Ласьков.

Ранее в Магнитке заявляли, что команда намерена оптимизировать расходы, концентрируясь на точечном выборе игроков, которые должны приносить максимум пользы.

Напомним, воспитанник спортшколы «Трактор» Василий Демченко всю свою карьеру провел в родной команде, но по ходу минувшего чемпионата КХЛ перешел в стан магнитогорского «Металлурга». Сыграл за «сталеваров» 14 матчей.

— Обидно за Василия. Обидно, что все так произошло. Сначала в «Тракторе», а потом в «Металлурге». Но это право руководителей клуба. Переживаю за Демченко. Но думаю, что он восстановится, и прежде всего психологически. В лиге сейчас дефицит вратарей с российским паспортом, и я уверен, что Василий без работы в КХЛ не останется, — комментирует экс-директор ХК «Трактор», хоккейный эксперт Марк Винницкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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