2020-04-13T10:11:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске уточнен список работающих в режим самоизоляции предприятий

Перечень скорректировал губернатор
Ольга АНТОНОВА
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Парикмахерам разрешили работать.Парикмахерам разрешили работать.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Режим самоизоляции, введенный в Челябинской области до 19 апреля включительно, досрочно не завершится. Об этом губернатор Алексей Текслер сообщил на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в понедельник, 13 апреля. При этом, скорректирован список организаций, которым дозволено работать в карантин. В основном, они отвечают за качество нашей с вами жизни.

— Могут возобновить работу мастерские по ремонту одежды обуви, изготовлению ключей. Сейчас, при ограничениях торговли, эти услуги очень востребованы. Работа с клиентами должна быть бесконтактной, с соблюдением всех мер профилактики, — сказал губернатор.

Разрешен прокат бытовых изделий и инструмента, кроме предметов для отдыха и занятий спортом.

К огромной радости женщин, да и мужчин, с сегодняшнего дня опять открыты парикмахерские.

Ужесточены требования к предварительной записи. Не допускается скопление людей. Важно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Во время работы парикмахер обязан использовать маску, перчатки, санитайзеры.

Губернатор уточнил список работающих предприятий. Фото: gubernator74.ru

Губернатор уточнил список работающих предприятий. Фото: gubernator74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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