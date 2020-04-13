2020-04-13T10:34:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Челябинская область готовится к самым сложным временам из-за эпидемии коронавируса

Губернатор рассказал, сколько коек открыто для приема тяжелых больных
Ольга АНТОНОВА
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Челябинская область готовит койки для зараженных COVID-19.Челябинская область готовит койки для зараженных COVID-19.Фото: REUTERS
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Пик пандемии коронавирусной эпидемии в России не пройден. Москва, Московская область ввели самые жесткие меры ограничения: пропускной режим, особый график работы общественного транспорта.

Челябинская область готовится к самым сложным временам.

— Нашими медиками уже развернуто 1245 специальных коек для больных коронавирусом в девяти больницах области. Они обеспечены необходимым кислородом, аппаратами ИВЛ. К 24 апреля появится около 2,5 тыс. коек на 16 госпитальных базах в восьми муниципалитетах. Эти койки с кислородом разворачиваются только для тяжелых больных. Понадобятся они или нет, зависит от нас самих. Итальянский сценарий нам не нужен, — сказал Текслер.

Главное для властей — обеспечить безопасность медиков средствами защиты. «Нам не нужны больничные очаги», — подчеркнул Текслер и заявил о запаса средств защиты минимум на 4 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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