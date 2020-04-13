Имбирь и лимоны дешевеют в Челябинске после внезапного взлета цен

13 Апр 2020 2020-04-13T10:42:23+03:00

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Традиционные народные средства борьбы с простудой не эффективны против коронавируса. И поэтому цены на лимон и имбирь, взвинченные на днях, начали возвращаться к привычному уровню. Кое-где в магазинах и на базарах они поднялись в несколько раз.

— Лимон, имбирь не входят в стандартную потребительскую картину, поэтому цены на них специально мы не мониторим. Подорожание было, я обратил на это внимание. Но сейчас цены опять возвращаются на прежний уровень, — рассказал КП-Челябинск руководитель проекта «Народный контроль» Вадим Воробей.

Эксперт считает, что продавцы подняли цены в надежде на большой спрос. Однако после того, как медики рассказали о бесполезности имбиря и лимона для профилактики коронавируса, покупать эти товары втридорога люди не захотели. Ценники снова пришлось переписать.

Кстати, по данным Россельхознадзора, только в апреле предприниматели завезли на Южный Урал в 2,5 раза больше имбиря, чем это было в апреле 2019 года. Так что цены, возможно, продолжат падать.

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ИСТОЧНИК KP.RU