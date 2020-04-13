2020-04-13T10:42:23+03:00
Общество

Имбирь и лимоны дешевеют в Челябинске после внезапного взлета цен

Продавцы не успели нажиться на пандемии коронавируса
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Челябинцы передумали отгонять коронавирус имбирем и лимоном.Челябинцы передумали отгонять коронавирус имбирем и лимоном.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Традиционные народные средства борьбы с простудой не эффективны против коронавируса. И поэтому цены на лимон и имбирь, взвинченные на днях, начали возвращаться к привычному уровню. Кое-где в магазинах и на базарах они поднялись в несколько раз.

— Лимон, имбирь не входят в стандартную потребительскую картину, поэтому цены на них специально мы не мониторим. Подорожание было, я обратил на это внимание. Но сейчас цены опять возвращаются на прежний уровень, — рассказал КП-Челябинск руководитель проекта «Народный контроль» Вадим Воробей.

Эксперт считает, что продавцы подняли цены в надежде на большой спрос. Однако после того, как медики рассказали о бесполезности имбиря и лимона для профилактики коронавируса, покупать эти товары втридорога люди не захотели. Ценники снова пришлось переписать.

Кстати, по данным Россельхознадзора, только в апреле предприниматели завезли на Южный Урал в 2,5 раза больше имбиря, чем это было в апреле 2019 года. Так что цены, возможно, продолжат падать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кому в Челябинской области положены бесплатные продуктовые наборы
Наталья Котова предложила подчиненным пожертвовать часть зарплаты на борьбу с коронавирусом
ВТБ Лизинг начинает работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2020
Челябинск может потерять 2 млрд рублей из-за коронавируса
«Мы открыты!». ТРК в Челябинске заявляют о работе в режим самоизоляции
Мечеть, построенная в 19 веке в Челябинской области, может исчезнуть
«Я вырос в коммунальной квартире». Текслер рассказал, как живет в самоизоляцию в рабочем кабинете
Имбирь и лимоны дешевеют в Челябинске после внезапного взлета цен
Челябинская область готовится к самым сложным временам из-за эпидемии коронавируса
В Челябинске уточнен список работающих в режим самоизоляции предприятий
«У него был большой напряг в "Тракторе"»: Василий Демченко уходит из магнитогорского «Металлурга»
Воздух в период самоизоляции в Челябинске стал чище
Режим самоизоляции на даче в Челябинске: можно ли уехать и кому разрешено
Как получить матпомощь во время пандемии коронавируса в Челябинске: кому положена и сколько