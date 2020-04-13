2020-04-13T11:07:34+03:00
Коронавирус Covid-19

«Я вырос в коммунальной квартире». Текслер рассказал, как живет в самоизоляцию в рабочем кабинете

Губернатор пояснил, не изменилась ли эффективность управленческих решений из-за полного перехода на формат видеоконференцсвязи
Ольга АНТОНОВА
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Сейчас Алексей Текслер живет в рабочем кабинете. Он просторнее, чем коммуналка, в которой он вырос. Фото: gubernator74.ruСейчас Алексей Текслер живет в рабочем кабинете. Он просторнее, чем коммуналка, в которой он вырос. Фото: gubernator74.ru
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После того, как у пресс-секретаря губернатора Сергея Зюся диагностировали коронавирусную инфекцию, губернатор Алексей Текслер перешел в режим полной самоизоляции в рабочем кабинете на ул. Цвиллинга, 27. Пространство кабинета он не покидает, с семьей держит видеосвязь.

Не изменилась ли эффективность принятия управленческих решений из-за нового формата работы? Не упала ли оперативность? Как организован быт и питание? Не тяжела ли морально запертость в четырех стенах?

— Я ушел на самоизоляцию, так как был в контакте с человеком, у которого подтвержден COVID-19. У меня вируса не выявлено, но нужно делать анализы на 10 и 14 дни. Для контактных тоже предусмотрено проведение тестов. Всем, кто изолирован в квартирах, передают еду. У меня примерно та же ситуация, особых проблем нет. Я вырос в коммунальной квартире, там места было гораздо меньше, так что, нет проблем, — сказал Текслер.

Он добавил, что работает в формате 24/7. Управляет регионом через ВКС. Сегодня, например, как и каждый день, пройдут оперативные совещания и штабы с главами и силовыми структурами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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