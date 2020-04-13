Мечеть, построенная в 19 веке в Челябинской области, может исчезнуть

13 Апр 2020 2020-04-13T11:02:29+03:00

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Четвертую соборную мечеть в Троице на улице Малышева построили 142 года назад. Сегодня памятник архитектуры могут разрушить вандалы, если раньше это не сделает время.

Штукатурка обвалилась до кирпичной кладки, сырость, грибок, выбитые стекла — в таком состоянии находится памятник культурного наследия. От тепла, электричества и водоснабжения мечеть отключена уже пять лет. Забор здания может рухнуть в любой момент, тогда у всех желающих появится свободный доступ к памятнику.

Мечетью заинтересовалась прокуратуру, которая выявила нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

— Установлено, что здание мечети находится в неудовлетворительном состоянии, вход в здание свободный, — сообщили в прокуратуре Челябинской области. — По результатам проверки прокуратурой города руководителю Межрегионального территориального управления Росимущества в Челябинской и Курганской областях внесено представление об устранении нарушений закона.

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ИСТОЧНИК KP.RU