Мечеть, построенная в 19 веке в Челябинской области, может исчезнуть
Четвертую соборную мечеть в Троице на улице Малышева построили 142 года назад. Сегодня памятник архитектуры могут разрушить вандалы, если раньше это не сделает время.
Штукатурка обвалилась до кирпичной кладки, сырость, грибок, выбитые стекла — в таком состоянии находится памятник культурного наследия. От тепла, электричества и водоснабжения мечеть отключена уже пять лет. Забор здания может рухнуть в любой момент, тогда у всех желающих появится свободный доступ к памятнику.
Мечетью заинтересовалась прокуратуру, которая выявила нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия.
— Установлено, что здание мечети находится в неудовлетворительном состоянии, вход в здание свободный, — сообщили в прокуратуре Челябинской области. — По результатам проверки прокуратурой города руководителю Межрегионального территориального управления Росимущества в Челябинской и Курганской областях внесено представление об устранении нарушений закона.
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ИСТОЧНИК KP.RU