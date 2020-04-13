2020-04-13T11:02:29+03:00
Общество

Мечеть, построенная в 19 веке в Челябинской области, может исчезнуть

Памятник культурного наследия могут уничтожить вандалы
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Фото: yuvlatyshev.livejournal.comФото: yuvlatyshev.livejournal.com
Изменить размер текста:

Четвертую соборную мечеть в Троице на улице Малышева построили 142 года назад. Сегодня памятник архитектуры могут разрушить вандалы, если раньше это не сделает время.

Штукатурка обвалилась до кирпичной кладки, сырость, грибок, выбитые стекла — в таком состоянии находится памятник культурного наследия. От тепла, электричества и водоснабжения мечеть отключена уже пять лет. Забор здания может рухнуть в любой момент, тогда у всех желающих появится свободный доступ к памятнику.

Мечетью заинтересовалась прокуратуру, которая выявила нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

— Установлено, что здание мечети находится в неудовлетворительном состоянии, вход в здание свободный, — сообщили в прокуратуре Челябинской области. — По результатам проверки прокуратурой города руководителю Межрегионального территориального управления Росимущества в Челябинской и Курганской областях внесено представление об устранении нарушений закона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кому в Челябинской области положены бесплатные продуктовые наборы
Наталья Котова предложила подчиненным пожертвовать часть зарплаты на борьбу с коронавирусом
ВТБ Лизинг начинает работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2020
Челябинск может потерять 2 млрд рублей из-за коронавируса
«Мы открыты!». ТРК в Челябинске заявляют о работе в режим самоизоляции
Мечеть, построенная в 19 веке в Челябинской области, может исчезнуть
«Я вырос в коммунальной квартире». Текслер рассказал, как живет в самоизоляцию в рабочем кабинете
Имбирь и лимоны дешевеют в Челябинске после внезапного взлета цен
Челябинская область готовится к самым сложным временам из-за эпидемии коронавируса
В Челябинске уточнен список работающих в режим самоизоляции предприятий
«У него был большой напряг в "Тракторе"»: Василий Демченко уходит из магнитогорского «Металлурга»
Воздух в период самоизоляции в Челябинске стал чище
Режим самоизоляции на даче в Челябинске: можно ли уехать и кому разрешено
Как получить матпомощь во время пандемии коронавируса в Челябинске: кому положена и сколько