«Правильной дорогой идете, товарищ»: губернатор Челябинской области стал гостем ток-шоу Владимира Соловьева
В воскресенье, 12 апреля, глава Челябинской области Алексей Текслер стал участником программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Губернатор связался со студией по видеосвязи и рассказал, что изолировался в своем кабинете после того, как у его пресс-секретаря обнаружили коронавирус.
— Я принял решение самоизолироваться, потому что должен выполнять правила, как и все наши граждане, независимо от рангов и чинов, — рассказал Алексей Текслер.
Как отметил Владимир Соловьев, работу никто не отменял.
— Я на посту, выполняю свои обязанности, я управляю регионам. И здесь [на рабочем месте] наиболее оптимально это можно сделать.
— Денис Проценко показал всем пример. Главврач Коммунарки самоизолировался у себя в кабинете, так что вы правильной дорогой идете, товарищ, — добавил телеведущий Владимир Соловьев.
Алексей Текслер в вечерней программе Владимира Соловьева. Видео: «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU