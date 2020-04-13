2020-04-13T15:14:39+03:00
Коронавирус Covid-19

«Правильной дорогой идете, товарищ»: губернатор Челябинской области стал гостем ток-шоу Владимира Соловьева

Ведущий сравнил Алексея Текслера с главврачом московской «Коммунарки» Денисом Проценко
Ангелина ЗАКИРОВА
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Алексей Текслер принял участие в шоу Владимира СоловьеваАлексей Текслер принял участие в шоу Владимира Соловьева
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В воскресенье, 12 апреля, глава Челябинской области Алексей Текслер стал участником программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Губернатор связался со студией по видеосвязи и рассказал, что изолировался в своем кабинете после того, как у его пресс-секретаря обнаружили коронавирус.

— Я принял решение самоизолироваться, потому что должен выполнять правила, как и все наши граждане, независимо от рангов и чинов, — рассказал Алексей Текслер.

Как отметил Владимир Соловьев, работу никто не отменял.

— Я на посту, выполняю свои обязанности, я управляю регионам. И здесь [на рабочем месте] наиболее оптимально это можно сделать.

— Денис Проценко показал всем пример. Главврач Коммунарки самоизолировался у себя в кабинете, так что вы правильной дорогой идете, товарищ, — добавил телеведущий Владимир Соловьев.

Алексей Текслер в вечерней программе Владимира Соловьева. Видео: «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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