ВТБ Лизинг начинает работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2020

13 Апр 2020 2020-04-13T12:59:15+03:00

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ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) стал участником государственной программы льготного лизинга колесных транспортных средств, которую Министерство промышленности и торговли РФ возобновило в 2020 году. В настоящий момент льготные условия по приобретению техники действуют в рамках трех целевых подпрограмм - "Стандартная программа", "Свое дело" и "Российский тягач". Скидки между собой и другими государственными программами не суммируются.

Программа господдержки предусматривает субсидирование части авансового платежа по лизинговым договорам при покупке транспортных средств, которые произведены на территории России в 2020 году. Скидка на аванс по "Стандартной программе" составляет 10%, но не более 500 тыс.руб. на один предмет лизинга. При покупке в лизинг по целевым подпрограммам "Свое дело" и «Российский тягач» можно получить скидку в размере 12,5% от стоимости техники, но не более 625 тыс. рублей на один предмет лизинга. Срок лизинга по программе составляет от 12 до 60 месяцев.

Программа льготного лизинга «Свое дело» ориентирована на представителей малого и среднего бизнеса, которые могут с ее использованием выгодно приобрести легкие коммерческие автомобили, грузовую технику и автобусы. «Российский тягач» распространяется на магистральные седельные тягачи российского производства. "Стандартная программа" доступна для другой техники и позволяет клиентам также воспользоваться господдержкой.

По итогам 2019 года ВТБ Лизинг на 25% увеличил портфель сделок, реализованных с применением механизма государственного субсидирования. Всего клиентам по программе Минпромторга было передано порядка 4 тысяч единиц техники общей стоимостью 8,5 млрд руб. 84% сделок пришлось на субъекты малого и среднего предпринимательства.

«Мы ожидаем повышенный интерес потребителей к возобновленной программе субсидирования лизинга и уверены, что эти меры смогут поддержать производство и продажу грузовой и коммерческой техники. Предоставляемые государством льготы доказали свою эффективность как для развития малого и среднего бизнеса, отечественного автопрома, так и для рынка лизинга. Мы является активным участником госпрограмм с момента их запуска, всегда стараемся предложить клиентам наиболее актуальные, выгодные механизмы и способы по решению их задач в области технической модернизации", - прокомментировал Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

В настоящее время подать заявку на получение транспортного средства в лизинг на льготных условиях юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 98 70.