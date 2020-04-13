Наталья Котова предложила подчиненным пожертвовать часть зарплаты на борьбу с коронавирусом

13 Апр 2020 2020-04-13T13:12:23+03:00

Ранее Алексей Текслер перевел месячный доход на благотворительный счет, чтобы помочь пострадавшим от эпидемии

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На аппаратном совещании 13 апреля глава города Наталья Котова обратилась к своим заместителям с предложением пожертвовать часть зарплаты, чтобы помочь пострадавшим от эпидемии коронавируса.

— Предлагаю инициативу губернатора подхватить. Я говорю про перечисление однодневного заработка в благотворительный фонд, в качестве помощи пострадавшим от коронавируса, по желанию естественно, — предложила Наталья Котова. — Я думаю, депутаты тоже поддержат нас.

Напомним, Алексей Текслер пожертвовал месячный доход на благотворительный счет организации «Союз Женщин Челябинской области». Счет создан для помощи южноуральцам, потерявшим работу из-за эпидемии COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU