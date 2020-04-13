Кому в Челябинской области положены бесплатные продуктовые наборы

13 Апр 2020 2020-04-13T13:29:49+03:00

Разбираемся, кто претендует на месячные запасы провизии

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В апреле и в мае благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» при поддержке правительства Челябинской области, Челябинской митрополии Русской Православной Церкви распределит на Южном Урале 46 тыс. продуктовых наборов.

40 тыс. бесплатных наборов предназначены пенсионерам-инвалидам возрастом от 70 лет.

Шесть тыс. наборов получат малоимущие семьи с детьми.

В наборы войдет, прежде всего, продукция местных производителей: компаний «Увелка», «Уральский богатырь», агрохолдинга «Чурилово» и др. Будет продукция и федеральных компаний.

Разнесут по домам продуктовые наборы работники соцзащиты и волонтеры.

В наборе для пенсионеров — мука, растительное масло, крупы, макароны, соль, сахар, консервы, чай, мыло, туалетная бумага, влажные салфетки.

Наборы для семей включают овощи, кондитерские изделия, колбасу и другими товары местных производителей.

Цена набора — 500 руб. Его должно хватить примерно на месяц. Принцип распределения бесплатной помощи: один набор — на одну семью, даже если это одиноко проживающий пенсионер-инвалид.

Вы можете присоединиться к помощи нуждающимся, осуществив пожертвование через сайт foodbankrus.ru/donate или СМС на номер 3434 еда (пробел) сумма.

ИСТОЧНИК KP.RU