2020-04-13T13:29:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Кому в Челябинской области положены бесплатные продуктовые наборы

Разбираемся, кто претендует на месячные запасы провизии
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Продуктовые наборы принесут одиноким пенсионерам-инвалидам. Фото: Архив КП.Продуктовые наборы принесут одиноким пенсионерам-инвалидам. Фото: Архив КП.
Изменить размер текста:

В апреле и в мае благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь» при поддержке правительства Челябинской области, Челябинской митрополии Русской Православной Церкви распределит на Южном Урале 46 тыс. продуктовых наборов.

40 тыс. бесплатных наборов предназначены пенсионерам-инвалидам возрастом от 70 лет.

Шесть тыс. наборов получат малоимущие семьи с детьми.

В наборы войдет, прежде всего, продукция местных производителей: компаний «Увелка», «Уральский богатырь», агрохолдинга «Чурилово» и др. Будет продукция и федеральных компаний.

Разнесут по домам продуктовые наборы работники соцзащиты и волонтеры.

В наборе для пенсионеров — мука, растительное масло, крупы, макароны, соль, сахар, консервы, чай, мыло, туалетная бумага, влажные салфетки.

Наборы для семей включают овощи, кондитерские изделия, колбасу и другими товары местных производителей.

Цена набора — 500 руб. Его должно хватить примерно на месяц. Принцип распределения бесплатной помощи: один набор — на одну семью, даже если это одиноко проживающий пенсионер-инвалид.

Вы можете присоединиться к помощи нуждающимся, осуществив пожертвование через сайт foodbankrus.ru/donate или СМС на номер 3434 еда (пробел) сумма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На дезинфекцию улиц Челябинск потратит 11,2 миллиона рублей
«Правильной дорогой идете, товарищ»: губернатор Челябинской области стал гостем ток-шоу Владимира Соловьева
В Челябинске развезли 230 продуктовых наборов
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
Банк УРАЛСИБ предлагает новую инвестиционную стратегию «Лидеры рынка» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Кому в Челябинской области положены бесплатные продуктовые наборы
Наталья Котова предложила подчиненным пожертвовать часть зарплаты на борьбу с коронавирусом
ВТБ Лизинг начинает работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2020
Челябинск может потерять 2 млрд рублей из-за коронавируса
«Мы открыты!». ТРК в Челябинске заявляют о работе в режим самоизоляции
Мечеть, построенная в 19 веке в Челябинской области, может исчезнуть
«Я вырос в коммунальной квартире». Текслер рассказал, как живет в самоизоляцию в рабочем кабинете
Имбирь и лимоны дешевеют в Челябинске после внезапного взлета цен
Челябинская область готовится к самым сложным временам из-за эпидемии коронавируса
В Челябинске уточнен список работающих в режим самоизоляции предприятий
«У него был большой напряг в "Тракторе"»: Василий Демченко уходит из магнитогорского «Металлурга»
Воздух в период самоизоляции в Челябинске стал чище
Режим самоизоляции на даче в Челябинске: можно ли уехать и кому разрешено
Как получить матпомощь во время пандемии коронавируса в Челябинске: кому положена и сколько