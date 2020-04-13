В Челябинске развезли 230 продуктовых наборов
В рамках поддержки людей, пострадавших от коронавируса, в Челябинске начали раздавать нуждающимся продуктовые наборы. В воскресенье, 12 апреля, волонтеры и социальные работники развезли 230 сухпайков до дверей горожан. Об этом сообщила председатель комитета социальной политики Лариса Мошкова на аппаратном совещании администрации Челябинска 13 апреля.
— Мы начали доставку продуктовых наборов трем категориям граждан: семьи с детьми-инвалидами, семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты, и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за с распространением коронавирусной инфекции, — рассказала Лариса Мошкова.
Доставку продовольственной помощи начали с Центрального района, он был выбран в качестве экспериментальной площадки.
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ИСТОЧНИК KP.RU