2020-04-13T16:08:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске развезли 230 продуктовых наборов

Продуктовые наборы получат челябинцы, пострадавшие от коронавируса
Ангелина ЗАКИРОВА
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Соцработники и волонтеры доставили 230 продуктовых наборовСоцработники и волонтеры доставили 230 продуктовых наборовФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В рамках поддержки людей, пострадавших от коронавируса, в Челябинске начали раздавать нуждающимся продуктовые наборы. В воскресенье, 12 апреля, волонтеры и социальные работники развезли 230 сухпайков до дверей горожан. Об этом сообщила председатель комитета социальной политики Лариса Мошкова на аппаратном совещании администрации Челябинска 13 апреля.

— Мы начали доставку продуктовых наборов трем категориям граждан: семьи с детьми-инвалидами, семьи, состоящие на учете в органах социальной защиты, и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за с распространением коронавирусной инфекции, — рассказала Лариса Мошкова.

Доставку продовольственной помощи начали с Центрального района, он был выбран в качестве экспериментальной площадки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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