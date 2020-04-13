На дезинфекцию улиц Челябинск потратит 11,2 миллиона рублей

13 Апр 2020 2020-04-13T15:26:46+03:00

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Дезинфекция улиц спецтехникой будет стоить бюджету Челябинска 11,2 млн рублей. Городской комитет дорожного хозяйство заключил многомиллионный контракт с миасской организацией ООО Завод «Спецагрегат» 3 апреля 2020 года. Информация о контракте находится на портале госзакупок.

Дезинфекцию проводят в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, в начале апреля в Челябинске приступили к обработке дорог перекисью водорода с помощью спецтехники. Челябинцы сняли на видео эффектную уборку улиц, как огромное белое облако с визгом поднимается вверх.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/770077" frameborder="0"></iframe> Дезинфекция челябинских улиц. Видео: t.me/vasafonov.! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU