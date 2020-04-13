Челябинцам с ВИЧ доставят лекарства и продукты на дом
За прошедшую неделю более ста ВИЧ-инфицированных челябинцев получили необходимые препараты с доставкой на дом.
Сотрудники центра «Есть мнение» вместе со специалистами Областного центра СПИДа наладили доставку не только лекарств, но и бесплатных продуктовых наборов социально нуждающимся горожанам с ВИЧ. В первую очередь обещали помочь одиноким пожилым пациентам.
Совместными усилиями организации успевают помогать 35 челябинцам в день, и так три раза в неделю.
— В регионе действует режим самоизоляции, а люди с ВИЧ особенно уязвимы в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Мы не задумываясь согласились помочь Областному Центру СПИДа с доставкой препаратов и продуктовых наборов, — рассказал руководитель Независимого исследовательского центра «Есть мнение» Юрий Авдеев.
Фото: НИЦ «Есть мнение»
Фото: НИЦ «Есть мнение»
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ИСТОЧНИК KP.RU