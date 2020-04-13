2020-04-13T17:17:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинской области решили, кто из медиков получит премию за борьбу с COVID-19

Власти рассказали, когда врачи получат выплаты, о которых говорил президент
Ольга АНТОНОВА
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Врачам Челябинской области просчитали размер выплат.Врачам Челябинской области просчитали размер выплат.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Первый замгубернатора Ирина Гехт рассказала о том, когда челябинские медики получат выплаты за борьбу с COVID-19. О них, напомним, президент Путин говорил 8 апреля.

Как сообщила Гехт, федеральные выплаты врачи региона получат в конце мая — июне:

— На две выплаты предусмотрено 128 млн руб из федерального бюджета. Регион получил их две недели назад. Сегодня из федерального бюджета внесены еще 216 млн.

Сейчас идут начисления региональных доплат за участие в диагностике и лечение COVID-19. 20 марта в регионе диагностировали первый случай COVID-19. За март медикам начислят первые выплаты из областного бюджета. Выплату за март получат, работники стационара, амбулаторно-поликлинического звена и скорой. Деньги начислят после мартовской зарплаты.

Президентскую выплату в 80, 50 и 30 тыс руб начислят в апреле, мае и июне около двум тысячам медработников.

В федеральный список не включены такие специальности, как: врачи неотложки, лаборанты, биологи, эндоскописты. Они получат выплаты из областного бюджета.

— К концу недели суммы доведем до больниц. Доплата пропорциональна отработанному времени, — пояснила Гехт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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