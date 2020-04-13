В Челябинской области решили, кто из медиков получит премию за борьбу с COVID-19
Первый замгубернатора Ирина Гехт рассказала о том, когда челябинские медики получат выплаты за борьбу с COVID-19. О них, напомним, президент Путин говорил 8 апреля.
Как сообщила Гехт, федеральные выплаты врачи региона получат в конце мая — июне:
— На две выплаты предусмотрено 128 млн руб из федерального бюджета. Регион получил их две недели назад. Сегодня из федерального бюджета внесены еще 216 млн.
Сейчас идут начисления региональных доплат за участие в диагностике и лечение COVID-19. 20 марта в регионе диагностировали первый случай COVID-19. За март медикам начислят первые выплаты из областного бюджета. Выплату за март получат, работники стационара, амбулаторно-поликлинического звена и скорой. Деньги начислят после мартовской зарплаты.
Президентскую выплату в 80, 50 и 30 тыс руб начислят в апреле, мае и июне около двум тысячам медработников.
В федеральный список не включены такие специальности, как: врачи неотложки, лаборанты, биологи, эндоскописты. Они получат выплаты из областного бюджета.
— К концу недели суммы доведем до больниц. Доплата пропорциональна отработанному времени, — пояснила Гехт.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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