Сотрудницу полиции в Челябинске увезли из поликлиники на скорой
«Среди сотрудников полиции подозрений на коронавирус пока нет», — именно так в пресс-службе МВД по Челябинской области прокомментировали сообщения о госпитализации одной из сотрудниц с признаками пневмонии.
В многих СМИ появилась информация о том, что подведомственной поликлиники в Челябинске увезли женщину на скорой. Сотрудницу якобы закрыли в кабинете из-за подозрения на пневмонию. Многие пользователи социальных сетей начали строить теории о том, что у женщины может быть коронавирус.
— Сотрудники подразделений несут службу. Среди сотрудников полиции подозрений на коронавирус пока нет, — рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU