Сотрудницу полиции в Челябинске увезли из поликлиники на скорой

13 Апр 2020 2020-04-13T18:36:43+03:00

По слухам, женщину перевели в ОКБ №8, где содержат больных COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

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«Среди сотрудников полиции подозрений на коронавирус пока нет», — именно так в пресс-службе МВД по Челябинской области прокомментировали сообщения о госпитализации одной из сотрудниц с признаками пневмонии.

В многих СМИ появилась информация о том, что подведомственной поликлиники в Челябинске увезли женщину на скорой. Сотрудницу якобы закрыли в кабинете из-за подозрения на пневмонию. Многие пользователи социальных сетей начали строить теории о том, что у женщины может быть коронавирус.

— Сотрудники подразделений несут службу. Среди сотрудников полиции подозрений на коронавирус пока нет, — рассказали в пресс-службе МВД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU