«Другие регионы отстают от Москвы на 3-4 недели»: Татьяна Голикова о заболеваемости коронавирусом
Подготовить койки: вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о тенденциях заболеваемости коронавирусом в регионах. По мнению чиновницы, в Москве, которая лидирует по числу заболевших, все еще не достигнут пик.
— На три-четыре недели отстают другие регионы страны, и в этой связи очень важно, с одной стороны, подготовить систему здравоохранения и соответствующие койки, а это время именно для этого у регионов есть, а с другой стороны, предпринять очень жесткие усилия, для того чтобы заболевание не распространялось, а это возможно достичь только несколькими путями, — цитируют журналисты KP.ru Татьяну Голикову.
По словам вице-премьера, одним из способов замедлить распространение заболевания является самоизоляция, однако как отметила чиновница, ее соблюдают не во всех регионах.
Голикова: Регионы России на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU