Челябинская область попала в антирейтинг по преступности

13 Апр 2020 2020-04-13T19:24:39+03:00

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10,2 тысяч — именно столько преступлений было совершенно в Челябинской области за первые два месяца 2020 года. Как отмечают журналисты KP.ru, Южный Урал попал в верхнюю пятерку регионов, где происходит больше всего правонарушений

Выше всего показатель в Москве — почти 24 тысячи нарушений. Вслед за столицей, кроме занявшей четвертое место Челябинской области, идут Московская область, Краснодарский край и Ростовская область. Меньше всего закон нарушали в Ненецком автономном округе. За январь и февраль там было зафиксировано 124 преступления.

Как добавили в федеральном МВД, всего за два месяца в стране было зарегистрировано 327,3 тыс. преступлений. Это на 4,1% больше, чем в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU