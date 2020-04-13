«Новый контракт не предлагают»: Владимир Юрзинов готовится покинуть «Трактор»

13 Апр 2020 2020-04-13T20:35:26+03:00

Наставки черно-белых не выполнил задачу по выходу в плей-офф

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Тренер черно-белых Владимир Юрзинов заявил, что руководство клуба не ведет с ним переговоров о новом соглашении. Контракт 55-летнего специалиста с «Трактором» истекает 30 апреля.

— Пока ничего не ясно. Переговоров о продлении не было. По интересу других клубов были разговоры, но я пока сам не определился. Пока в раздумьях, — цитирует тренера ТАСС.

Владимир Юрзинов-младший сменил Петериса Скудру на посту главного тренера 1 ноября прошлого года. Перед ним ставили задачу выхода в плей-офф Кубка Гагарина, то есть попасть в восьмерку сильнейших. Однако по итогам регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» занял предпоследнее 11 место в Восточной конференции КХЛ.

Разумеется, после такого результата сложно было рассчитывать на то, что Юрзинов продолжить работу в клубе. Ранее КП-Челябинск» уже писала, о том, что «Трактор» в новом сезоне может отказаться от услуг сразу шести нападающих, включая Антона Глинкина и Андрея Попова.

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ИСТОЧНИК KP.RU