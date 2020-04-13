2020-04-13T20:35:26+03:00
Спорт

«Новый контракт не предлагают»: Владимир Юрзинов готовится покинуть «Трактор»

Наставки черно-белых не выполнил задачу по выходу в плей-офф
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Владимир Юрзинов-младший сменил Петериса Скудру 1 ноябряВладимир Юрзинов-младший сменил Петериса Скудру 1 ноябряФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Тренер черно-белых Владимир Юрзинов заявил, что руководство клуба не ведет с ним переговоров о новом соглашении. Контракт 55-летнего специалиста с «Трактором» истекает 30 апреля.

— Пока ничего не ясно. Переговоров о продлении не было. По интересу других клубов были разговоры, но я пока сам не определился. Пока в раздумьях, — цитирует тренера ТАСС.

Владимир Юрзинов-младший сменил Петериса Скудру на посту главного тренера 1 ноября прошлого года. Перед ним ставили задачу выхода в плей-офф Кубка Гагарина, то есть попасть в восьмерку сильнейших. Однако по итогам регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» занял предпоследнее 11 место в Восточной конференции КХЛ.

Разумеется, после такого результата сложно было рассчитывать на то, что Юрзинов продолжить работу в клубе. Ранее КП-Челябинск» уже писала, о том, что «Трактор» в новом сезоне может отказаться от услуг сразу шести нападающих, включая Антона Глинкина и Андрея Попова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вне игры: как изменятся большие гонорары челябинских хоккеистов и футболистов из-за коронавируса

«Комсомолка» посчитала, сколько потеряли в зарплате игроки профессиональных клубов после отмены игр (подробнее)

Бревна, кирпичи и жена в нагрузку: как звезды челябинского спорта тренируются в режиме самоизоляции

«Комсомольская правда» изучила Инстаграм знаменитых атлетов (фото)

«У него был большой напряг в "Тракторе"»: Василий Демченко уходит из магнитогорского «Металлурга»

Эксперт КП-Челябинск считает, что вратарь сможет восстановиться психологически (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Новый контракт не предлагают»: Владимир Юрзинов готовится покинуть «Трактор»
Челябинская область попала в антирейтинг по преступности
«Другие регионы отстают от Москвы на 3-4 недели»: Татьяна Голикова о заболеваемости коронавирусом
Сотрудницу полиции в Челябинске увезли из поликлиники на скорой
В Челябинской области решили, кто из медиков получит премию за борьбу с COVID-19
ВТБ и Группа ПИК обнуляют проценты в первый год ипотеки
Челябинцам с ВИЧ доставят лекарства и продукты на дом
На дезинфекцию улиц в Челябинске потратят 11,2 млн рублей
«Правильной дорогой идете, товарищ»: губернатор Челябинской области стал гостем ток-шоу Владимира Соловьева
В Челябинске доставили 230 продуктовых наборов
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
Банк УРАЛСИБ предлагает новую инвестиционную стратегию «Лидеры рынка» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Кому в Челябинской области положены бесплатные продуктовые наборы
Наталья Котова предложила подчиненным пожертвовать часть зарплаты на борьбу с коронавирусом
ВТБ Лизинг начинает работу по программе льготного лизинга Минпромторга 2020
Челябинск может потерять 2 млрд рублей из-за коронавируса
«Мы открыты!». ТРК в Челябинске заявляют о работе в режим самоизоляции
Мечеть, построенная в 19 веке в Челябинской области, может исчезнуть
«Я вырос в коммунальной квартире». Текслер рассказал, как живет в самоизоляцию в рабочем кабинете
Имбирь и лимоны дешевеют в Челябинске после внезапного взлета цен
Челябинская область готовится к самым сложным временам из-за эпидемии коронавируса
В Челябинске уточнен список работающих в режим самоизоляции предприятий
«У него был большой напряг в "Тракторе"»: Василий Демченко уходит из магнитогорского «Металлурга»
Воздух в период самоизоляции в Челябинске стал чище
Режим самоизоляции на даче в Челябинске: можно ли уехать и кому разрешено
Как получить матпомощь во время пандемии коронавируса в Челябинске: кому положена и сколько