В Челябинске к выходным ожидается почти летняя температура

14 Апр 2020 2020-04-14T04:02:00+03:00

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В ближайшие дни жителям Челябинска будет трудно соблюдать режим самоизоляции. Уже к четвергу, 16 апреля, челябинский гидрометцентр обещает повышение температуры воздуха до +16 градусов в южноуральской столице и до +18 по области. Также в прогнозе — переменная облачность без осадков и южный ветерок.

На выходные у гидрометцентра прогноза пока нет. Но на других сайтах, например, gismeteo.ru, сообщают, что 17 и 18 апреля столбик термометра на несколько градусов опустится. Зато в воскресенье, 19 апреля, будет почти лето: +18 в Челябинске, а по области — еще теплее. И это температура воздуха в тени!

Вот только, начиная с пятницы, каждый день будут идти дожди. Но не сильные и временами. Солнца тоже будет достаточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU