«Вскрыли калитку и украли»: жительница Челябинской области предлагает выкуп за своих пропавших собак

14 Апр 2020 2020-04-14T04:00:50+03:00

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Евгения Тучкова живет в селе Калачево Копейского городского округа. В частном доме. Две ее собаки модной сегодня породы хаски — настоящие члены семьи. Их зовут Грей и Баффи. И вот в семье случилось горе — собаки пропали. Хозяйка уверена: их украли.

— У нас вскрыли калитку! Я больше чем уверена, что собак выкрали с участка и где-то держат, — говорит Евгения. — Иначе мы бы их уже нашли. Потому что за эти несколько дней все село Калачево обследовано вдоль и поперек. Каждый закоулок! Я готова заплатить за своих собак выкуп. 10 тыс. руб. гарантирую тому, кто вернет моих любимых домой.

Зачем эти собаки могли понадобиться кому-то?

— Красивые, ухоженные, модные, — отвечает Евгения. — Но реальной от них пользы никакой нет. Они стерилизованы, потомства от них не будет. Они не охранники. Они просто члены нашей семьи. Страдаем мы, страдают дети. Если кто-то увидит, что у соседей появились сразу две взрослых собаки, прошу: сообщите мне. Я приеду за ними хоть на край света.

Информацию о собаках можно написать Евгении в личные сообщения в ВК.

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ИСТОЧНИК KP.RU