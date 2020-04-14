«Матери срывают барьерные ленты и заводят детей на площадку»: фотографа из Челябинска возмутили соседи, гуляющие во дворе во время самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T06:23:01+03:00

Детей на детской площадке сейчас быть не должно — в городе режим самоизоляции. Фото: Глеб Савин

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Челябинский фотограф Глеб Савин каждый день наблюдает, как в его дворе в ЖК «Лесопарковый» собирается куча ребятишек. Будто в городе не карантин, а весенние каникулы.

— Я — бабулька 21 века! Помните присказку про бабушек на лавочках, которые сидят и кричат на всех: «Не мусори! Иди в свой двор»? Вот я был очень близок к такому состоянию. В наш двор каждое утро приходит человек, обрабатывает детские площадки и ограждает их лентой, чтобы дети там не лазили. Через 15 минут лент уже нет. Пацаны лет 10 отдирают их, привязывают к самокатам и гоняют. Родители с детьми так же продолжают играть рядом, — говорит Глеб Савин.

Барьерной лентой обтянули все качели. Фото: Глеб Савин

Вчера утром, 13 апреля, коммунальщики в очередной раз обработали площадку дезинфицирующим раствором, обтянули горки и карусели барьерной лентой.

— Сразу после этого мама с двумя детьми пролезла через ленту и села играть в песочнице. Хотя она видела, что перед этим площадку обрабатывали. У меня вопрос в первую очередь к родителям. Мой пятилетний ребенок знает, что сейчас карантин и мы не играем на горке, потому что там живут микробы. А почему-то куча людей не могут это объяснить своим детям и сами нарушают правила.

Площадку обрабатывают регулярно. Фото: Глеб Савин

Однако после обработки она не пустует. Буквально через несколько минут приходят дети и срывают ленты. Фото: Глеб Савин

Фотограф сфотографировал обработку детской площадки и выложил пост с фотографиями в соцсети, в надежде, что взрослые поговорят со своими детьми и перестанут играть во дворе на время режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU