2020-04-14T06:48:16+03:00
Общество

Жителей Челябинской области предупреждают о мокром снеге и гололедице

Резкое ухудшение погоды ожидается 14 апреля
Валентина ВАГАНОВА
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Во вторник, 14 апреля, в Челябинской области будет идти мокрый снег с дождем.Во вторник, 14 апреля, в Челябинской области будет идти мокрый снег с дождем.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, на Южном Урале во вторник, 14 апреля, будет идти мокрый снег с дождем, на дорогах образуется гололед. Температура днем поднимется до +4,+9 градусов. Ветер юго-восточный умеренный, отдельные порывы могут достигнуть 18 м/с.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность — гололед сделает движение по трассам опасным.

В Челябинске сегодня +6,+8 градусов, также ожидается небольшой мокрый снег. В среду и четверг станет теплее, синоптики прогнозируют повышение температуры до +16 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Жителей Челябинской области предупреждают о мокром снеге и гололедице
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