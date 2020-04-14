Жителей Челябинской области предупреждают о мокром снеге и гололедице

14 Апр 2020 2020-04-14T06:48:16+03:00

Во вторник, 14 апреля, в Челябинской области будет идти мокрый снег с дождем. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, на Южном Урале во вторник, 14 апреля, будет идти мокрый снег с дождем, на дорогах образуется гололед. Температура днем поднимется до +4,+9 градусов. Ветер юго-восточный умеренный, отдельные порывы могут достигнуть 18 м/с.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность — гололед сделает движение по трассам опасным.

В Челябинске сегодня +6,+8 градусов, также ожидается небольшой мокрый снег. В среду и четверг станет теплее, синоптики прогнозируют повышение температуры до +16 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU