Жителей Челябинской области предупреждают о мокром снеге и гололедице
По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, на Южном Урале во вторник, 14 апреля, будет идти мокрый снег с дождем, на дорогах образуется гололед. Температура днем поднимется до +4,+9 градусов. Ветер юго-восточный умеренный, отдельные порывы могут достигнуть 18 м/с.
Водителям рекомендуется соблюдать осторожность — гололед сделает движение по трассам опасным.
В Челябинске сегодня +6,+8 градусов, также ожидается небольшой мокрый снег. В среду и четверг станет теплее, синоптики прогнозируют повышение температуры до +16 градусов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU