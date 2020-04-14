Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 14 апреля 2020 года: подтвердились еще пять случаев

14 Апр 2020 2020-04-14T09:14:45+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске по данным на 14 апреля 2020 года - 50 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Общее количество зараженных коронавирусом в Челябинске уже полсотни

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Минздрав опубликовал свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинске и области. По информации на 14 апреля в регионе подтверждены 50 случаев заболевания COVID-19. Ко вчерашней статистике прибавилось пять новых подтверждений из лаборатории «Вектор».

Последние новости по коронавирусу на утро 14 апреля 00:00 00:00

В больнице на сегодняшний день остаются 37 человек. Вылечились 13 человек. Еще двое южноуральцев ждут подтверждения диагноза в новосибирской лаборатории.

Заболевшие коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в специальных изолированных боксах. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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8 (351) 240-15-16 — телефон горячей линии Министерства здравоохранения, работает круглосуточно.

8-351-269-77-77 — служба психологической помощи для людей на самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU