Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 14 апреля 2020 года: подтвердились еще пять случаев
Минздрав опубликовал свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинске и области. По информации на 14 апреля в регионе подтверждены 50 случаев заболевания COVID-19. Ко вчерашней статистике прибавилось пять новых подтверждений из лаборатории «Вектор».
Последние новости по коронавирусу на утро 14 апреля
В больнице на сегодняшний день остаются 37 человек. Вылечились 13 человек. Еще двое южноуральцев ждут подтверждения диагноза в новосибирской лаборатории.
Заболевшие коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в специальных изолированных боксах. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».
Инфографика: Эдуард Фадюшин
НА ЗАМЕТКУ
8 (351) 240-15-16 — телефон горячей линии Министерства здравоохранения, работает круглосуточно.
8-351-269-77-77 — служба психологической помощи для людей на самоизоляции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Коронавирус в Челябинске, последние новости на 14 апреля 2020 года: разрешили подстригаться и ездить на дачи, но дальше будет хуже
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на утро 14 апреля 2020 года (подробнее)
Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 14 апреля 2020 года: COVID-19 везут из Москвы
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на утро 14 апреля 2020 года (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»