В Челябинской области сократили периодичность курсирования поездов из-за коронавируса
С 15 апреля РЖД отменяет 32 поезда дальнего следования из-за эпидемии коронавируса, а также из-за падения спроса у пассажиров. Еще 32 направления будут сокращать периодичность курсирования. Об этом сообщают в пресс-службе ЮУЖД.
На Южно-Уральской железной дороге будет сокращена периодичность курсирования трех поездов, один поезд будет временно отменен.
— Поезд № 11/12 сообщением Челябинск — Омск будет отправляться один раз в четыре дня: из Челябинска с 1 апреля, из Омска — с 12 апреля. Для поездов приостановлена продажа билетов от/до станций, расположенных на территории Казахстана.
— Поезд № 111/112 Кисловодск — Орск будет отправляться раз в четыре дня: из Кисловодска - с 10 апреля, из Орска — с 12 апреля.
— Поезд № 12/47 Челябинск — Владивосток (вагоны беспересадочного сообщения) будет отправляться с той же периодичностью: из Челябинска с 1 апреля, из Владивостока — с 7 апреля.
— Поезд № 455/456 Челябинск — Новороссийск отменяется из Челябинска с 25 мая, из Новороссийска с 27 мая.
Пассажирам предложат совершить поездки в те же даты или близкие к ним, но на других поездах, либо вернуть в полном объеме деньги за билеты.
Ранее на ЮУЖД был изменен порядок курсирования поездов дальнего следования. Среди них маршруты Челябинск — Москва, Екатеринбург — Оренбург, Челябинск — Анапа, Оренбург — Самара, Челябинск — Санкт-Петербург, Орск — Анапа.
С информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте РЖД.
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ИСТОЧНИК KP.RU