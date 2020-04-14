2020-04-14T10:04:59+03:00
Происшествия

Челябинец убил друга во время пьяного спарринга

Турнир в боксерских перчатках закончился трагично
Валентина ВАГАНОВА
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Южноуральцу грозит до двух лет колонии.Южноуральцу грозит до двух лет колонии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинске будут судить 36-летнего жителя за причинение смерти по неосторожности. Во время отдыха в кругу друзей он решил устроить спарринг со своим 33-летний приятелем. Друзья надели боксерские перчатки и стали колотить друг друга. Остальные снимали происходящее на телефон.

— Обвиняемый нанес потерпевшему многочисленные удары в голову, от которых тот потерял сознание. После чего молодой человек доставил товарища в квартиру, где, проявив преступную небрежность, оставил его в крайне тяжелом состоянии, не вызвав даже скорую помощь, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судебно-медицинская экспертиза заключила, что молодой человек умер от тупой травмы головы. Его приятелю теперь грозит до двух лет тюрьмы. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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