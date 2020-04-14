«100 долларов и банка кофе»: жителя Челябинской области будут судить за попытку дать взятку полицейскому
Житель Еткульского района пойдет под суд за покушение на дачу взятки. В начале года в его гараж нагрянули силовики с проверкой: появились сведения, что он незаконно торгует алкоголем, а также хранит оружие и боеприпасы.
Южноуралец решил попробовать откупиться и передал руководителю подразделения полиции 100 долларов и банку растворимого кофе. Пообещал, что позже принесет еще четыре тысячи рублей.
— Однако противоправные действия обвиняемого полицейским были пресечены, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Уголовное дело направлено в Еткульский районный суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU