2020-04-14T10:36:03+03:00
Происшествия

«100 долларов и банка кофе»: жителя Челябинской области будут судить за попытку дать взятку полицейскому

Он пытался откупиться от проверки своего гаража
Валентина ВАГАНОВА
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Южноуральца будут судить по статье «Покушение на дачу взятки».Южноуральца будут судить по статье «Покушение на дачу взятки».Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Житель Еткульского района пойдет под суд за покушение на дачу взятки. В начале года в его гараж нагрянули силовики с проверкой: появились сведения, что он незаконно торгует алкоголем, а также хранит оружие и боеприпасы.

Южноуралец решил попробовать откупиться и передал руководителю подразделения полиции 100 долларов и банку растворимого кофе. Пообещал, что позже принесет еще четыре тысячи рублей.

— Однако противоправные действия обвиняемого полицейским были пресечены, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Еткульский районный суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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