2020-04-14T11:24:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Курганской области на 14 апреля 2020 года: вспыхнул «домашний очаг»

Заболевшие прибыли из Москвы
Ирина ФАДЮШИНА
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Шесть новых случаев заражения коронавирусом в Курганской области на 14 апреля 2020 годаШесть новых случаев заражения коронавирусом в Курганской области на 14 апреля 2020 годаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За минувшие сутки у шести жителей Зауралья подтвердился COVID-19. Итого 10 случаев. Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 14 апреля 2020 года озвучил местный оперативный штаб.

— Пять новых случаев — в Альменевском районе. Это контактные граждане из домашнего очага по четвертому выявленному случаю с мужчиной, приехавшим на личном автомобиле из Москвы. В районе проводятся противоэпидемические мероприятия, в ходе которых дополнительно устанавливаются все возможные контакты. Всего зарегистрировано 23 контактных лица по Альменевскому району, — прокомментировала директора департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина.

Еще один новый случай — студентка, которая приехала к родителям в Шадринск из Москвы. По симптомам заболевание протекало, как ОРВИ. Круг контактных установлен, у всех взяты пробы на коронавирус. Семья студентки находится дома на самоизоляции.

На фоне появления новых случаев заражения коронавирусом в Курганской области на 14 апреля 2020 года департамент здравоохранения констатирует: некоторые граждане достаточно агрессивно реагируют на режим самоизоляции и жесткий комплекс принимаемых мер.

Как сообщала ранее «Комсомолка», на прошлой неделе в Кургане ввели систему электронных пропусков. Жители области должны отправить СМС и указать причину выхода из дома.

В соседней Челябинской области ситуация хуже — 50 подтвержденных случаев. Большая часть заболевших — туристы, вернувшиеся из-за границы, однако появились первые случаи из Москвы.

Коронавирус в Курганской области. Последние новости на 14 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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