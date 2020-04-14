2020-04-14T11:46:00+03:00
Общество

Из-за коронавируса в аптеках Челябинска пропало жизненно важное лекарство

Больные вынуждены искать таблетки в социальных сетях
Лидия ПЕСКОВА
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Из аптек исчезают лекарства от красной волчанки.Из аптек исчезают лекарства от красной волчанки.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В аптеках Челябинска пропал препарат Плаквенил, которым лечат красную волчанку. Об этом челябинка Маргарита Подкопаева рассказала в социальных сетях. Без назначенного ей лекарства (а его начали применять при лечении коронавируса), женщину ждут серьезные проблемы со здоровьем, сообщает сайт mediazavod.ru.

При красной волчанке иммунитет атакует организм человека словно врага. Если не подавлять иммунитет, начнется полное разрушение организма. Плаквенил не дает иммунитету добить организм.

— В моей больнице запасов Плаквенила нет. Я пытаюсь найти его или его аналог Иммард самостоятельно. В страховой компании мне сказали, что обращаться куда-то бессмысленно. Посоветовали менять схему лечения: подобрать другой препарат или «поиграть» с дозировками, — говорит Маргарита.

Но другие лекарства, по словам женщины, организм может отвергнуть: начнутся головные боли, тошнота, рвота, температура, ухудшиться память.

— Мы направили письмо производителю Плаквенила с просьбой поставить в наше регион партию препарата. Информация об отсутствии препарата также направлена в Росздравнадзор, — сообщали нашим коллегам в минздраве Челябинской области.

А пока препарат не пришел, Маргарите советуют держать связь со своим лечащим врачом и скорректировать схему лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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