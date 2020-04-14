2020-04-14T11:23:59+03:00
Происшествия

В Челябинской области работник медсанчасти похитила 292 тысячи рублей

Она начисляла себе лишние рабочие часы, укорачивая смены коллег
Валентина ВАГАНОВА
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Суд приговорил виновную к 1,9 годам лишения свободы условно.Суд приговорил виновную к 1,9 годам лишения свободы условно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Трехгорном осудили работника медико-санитарной части №72 ФМБА России. Ее признали виновной в мошенничестве.

Женщина вела учет рабочего времени сотрудников отделения лучевой диагностики. Вводила в табель, сколько и кем часов отработано. Из этих данных потом складывалась зарплата.

В прошлом году ее поймали на том, что она завышала себе количество отработанных часов, а другим рентгенолаборантами при этом уменьшала. Такие махинации она проворачивала три года, ей удалось похитить около 292 тысяч рублей.

— Осужденной, признавшей вину и добровольно возместившей причиненный ущерб, назначено наказание в виде 1,9 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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