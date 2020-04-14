В Челябинской области работник медсанчасти похитила 292 тысячи рублей
В Трехгорном осудили работника медико-санитарной части №72 ФМБА России. Ее признали виновной в мошенничестве.
Женщина вела учет рабочего времени сотрудников отделения лучевой диагностики. Вводила в табель, сколько и кем часов отработано. Из этих данных потом складывалась зарплата.
В прошлом году ее поймали на том, что она завышала себе количество отработанных часов, а другим рентгенолаборантами при этом уменьшала. Такие махинации она проворачивала три года, ей удалось похитить около 292 тысяч рублей.
— Осужденной, признавшей вину и добровольно возместившей причиненный ущерб, назначено наказание в виде 1,9 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU