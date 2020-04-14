«Мечел-Материалы» улучшили показатели отгрузки молодого шлака

14 Апр 2020 2020-04-14T11:35:43+03:00

Потребители минеральной добавки челябинского производства — бетонные заводы и крупные застройщики от Санкт-Петербурга до Абакана

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Компания «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») по итогам первого квартала 2020 года реализовала на 38% больше молотого шлака, чем за аналогичный период 2019-го года.

Молотый шлак — минеральная добавка для бетонных смесей. Ее получают путем измельчения отходов чугунолитейного производства Челябинского металлургического комбината. Использование добавки позволяет снизить себестоимость бетонной смеси, увеличить прочность бетона, морозостойкость и водонепроницаемость,улучшить качество поверхности.

Потребители минеральной добавки челябинского производства — бетонные заводы и крупные застройщики от Санкт-Петербурга до Абакана. С ее использованием возводились такие объекты, как «Лахта-Центр» и завод «Ниссан» в Санкт-Петербурге, «Экспофорум» в Ленинградской области, «Абу Даби Плаза» в городе Нур-Султан (Астана), кинотеатры и жилые кварталы в Москве, конгресс-холл в Челябинске.

— Минеральную добавку в виде молотого шлака изготавливают из отходов металлургических предприятий. Чем больше мы сможем производить и реализовывать такой добавки, тем меньше будут становиться шлаковые отвалы. Благодаря этому улучшится экологическая обстановка, — поясняет генеральный директор компании «Мечел-Материалы» Николай Пархомчук.

Суммарно по всем видам продукции в марте компания «Мечел-Материалы» увеличила отгрузку на 12% по сравнению с февралем.

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ИСТОЧНИК KP.RU