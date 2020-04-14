2020-04-14T12:08:06+03:00
Общество

«Сама погода говорит — сидите дома»: жители Челябинской области публикуют фото заснеженных улиц

Смотрим фотографии очередной «зимы в апреле» из соцсетей
Валентина ВАГАНОВА
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В Челябинской области 14 апреля выпал мокрый снег с дождем. Фото: vk.com/Никита КорнеевВ Челябинской области 14 апреля выпал мокрый снег с дождем. Фото: vk.com/Никита Корнеев
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Зима, видимо, не хочет прощаться с южноуральцами и выдает им все новые порции снега. Во вторник, 14 апреля, Челябинскую область накрыло снежным одеялом. В соцсетях тут же появились фото заснеженных улиц.

— Сама погода говорит — сидите дома, — подмечают пользователи.

Фото: vk.com/«Нетипичный Шагол»

Фото: vk.com/«Нетипичный Шагол»

По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, снега на этой неделе больше не ожидается. Завтра в области будут идти дожди. Зато станет теплее, воздух прогреется до +14 градусов. А в четверг, 16 апреля, ожидается +18. Тепло простоит до следующей недели.

Фото: vk.com/«Подслушано Копейск»

Фото: vk.com/«Подслушано Копейск»

Фото: vk.com/«Трасса М5 Уфа - Челябинск»

Фото: vk.com/«Трасса М5 Уфа - Челябинск»

Несмотря на почти летнюю погоду нужно помнить, что пик эпидемии коронавируса не пройден, по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без острой необходимости.

Фото: vk.com/«Наш Челябинск»

Фото: vk.com/«Наш Челябинск»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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