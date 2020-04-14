2020-04-14T13:43:39+03:00
Общество

Челябинские школьники могут вернуться с «удаленки» в мае

Режим самоизоляции показал минусы вынужденного обучения на дому
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В челябинском минобре рассчитывают, что школьники вернутся к нормальному обучению в мае. Как сообщает городской телеграм-канал «Челябушка» со ссылкой на главу ведомства Александра Кузнецова, перемен в сроках окончания учебного года пока не ожидается.

Общественники поддерживают оптимистичный настрой министров, но обращают внимание и на другую сторону вопроса вынужденной самоизоляции. Это растущее как на дрожжах недовольство родителей, учащихся и преподавателей. И дело не только в самом процессе обучения по «удаленке» (здесь главное адаптироваться). Еще один раздражитель — технические неполадки.

— Если взять в оборот прогнозы минобра, то запертым в четырех стенах людям надо продержаться на дистанте примерно месяц. Спецы, отвечающие за онлайн-сервисы с заданиями, которые падают от посещаемости, должны выйти за пределы возможностей и обеспечить бесперебойную работу. Фейлом называть происходящее все-таки не совсем корректно и до окончания этого вынужденного эксперимента преждевременно, — констатируют авторы «Челябушки». — Сойдемся на первом блине комом: ну не было прецедентов тому, что принес с собой «ковид».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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