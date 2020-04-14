2020-04-14T14:44:08+03:00
Общество

В правительстве Челябинской области назначили нового куратора связей со СМИ

Им стала Анна Булатова
Екатерина АНДРЕЕВА
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Анна Булатова.Анна Булатова.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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У южноуральских медиа — новый куратор. Заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства области назначена Анна Булатова. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер. Документ опубликован на сайте правительства.

— Назначить Булатову Анну Вячеславовну заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью 1 месяц, — говорится в постановлении.

В служебные обязанности Анны Булатовой будет входить курирование работы пресс-службы губернатора и работа с прессой.

До октября прошлого года Булатова занимала должность замруководителя аппарата правительства Мурманской области. Затем переехала в Челябинскую область, и какое-то время работала заместителем руководителя АО «Томинский ГОК».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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