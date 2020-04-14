В правительстве Челябинской области назначили нового куратора связей со СМИ
У южноуральских медиа — новый куратор. Заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства области назначена Анна Булатова. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер. Документ опубликован на сайте правительства.
— Назначить Булатову Анну Вячеславовну заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью 1 месяц, — говорится в постановлении.
В служебные обязанности Анны Булатовой будет входить курирование работы пресс-службы губернатора и работа с прессой.
До октября прошлого года Булатова занимала должность замруководителя аппарата правительства Мурманской области. Затем переехала в Челябинскую область, и какое-то время работала заместителем руководителя АО «Томинский ГОК».
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ИСТОЧНИК KP.RU