В правительстве Челябинской области назначили нового куратора связей со СМИ

14 Апр 2020 2020-04-14T14:44:08+03:00

Изменить размер текста: A A

У южноуральских медиа — новый куратор. Заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства области назначена Анна Булатова. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер. Документ опубликован на сайте правительства.

— Назначить Булатову Анну Вячеславовну заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью 1 месяц, — говорится в постановлении.

В служебные обязанности Анны Булатовой будет входить курирование работы пресс-службы губернатора и работа с прессой.

До октября прошлого года Булатова занимала должность замруководителя аппарата правительства Мурманской области. Затем переехала в Челябинскую область, и какое-то время работала заместителем руководителя АО «Томинский ГОК».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU