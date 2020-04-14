2020-04-14T15:19:00+03:00
Спорт

Забрали перстень за победу в Кубке Стэнли: в Подмосковье ограбили агента хоккеиста из Челябинской области Евгения Малкина

Геннадий Ушаков сомневается, что преступников найдут
Алексей МИКУШИН
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Евгений Малкин и Геннадий УшаковЕвгений Малкин и Геннадий УшаковФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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63-летний Геннадий Ушаков, в прошлом голкипер многих советских и российских хоккейных клубов, а ныне известный хоккейный агент, во время происшествия находился по делам в Питтсбурге, где выступает его клиент — трехкратный обладатель Кубка Стэнли, воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин.

Злоумышленники взломали дверь его коттеджа, расположенного в одном из поселков на Можайском шоссе и вынесли из дома деньги и ювелирные украшения. Преступники также украли перстень за победу в кубке Стэнли 2016 года, пишет KP.RU.

Ушаков вернулся в Россию в начале марта и сразу обратился в полицию, разрешив следователям изъять камеры наружного видеонаблюдения, расположенные по периметру дома.

— Там было четыре человека в масках, ущерб сразу установили. Cотрудники полиции сказали, что вероятность раскрытия высокая — 49% преступлений они раскрывают. Но мне почему-то кажется, что я окажусь в числе других 51%. — поделился размышлениями с kp.ru Геннадий Владимирович.

Кстати, сумма нанесенного ущерба пока не уточняется. По факту кражи проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Забрали перстень за победу в Кубке Стэнли: в Подмосковье ограбили агента хоккеиста из Челябинской области Евгения Малкина
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