«Разберемся после коронавируса»: в историческом особняке на Кировке в Челябинске открыли «Магнит»

14 Апр 2020 2020-04-14T15:45:13+03:00

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На главной пешеходной улице Челябинска появился новый магазин — «Магнит Сити». Это тестовый формат крупнейшей розничной сети, сочетает в себе магазин и кафе. Разместилась продуктовая точка в историческом здании на Кирова, 149, где когда-то работали обувные бутики, а позже бар XXXX Lite. Однако проработать новый магазин успел всего ничего из-за пандемии коронавируса.

Горожане неоднозначно отреагировали на появление «продуктового» на Кировке. Кто-то обрадовался, что теперь во время прогулки можно будет купить недорогой перекус или воду. А кто-то возмутился тем, что культурное место превращается в типичный челябинский двор. Свое недовольство высказали и краеведы.

— Смущает, что в здании сделали ремонт без согласования Государственного комитета охраны объектов культурного наследия. Это дом — объект культурного наследия и любые работы должны быть сделаны с их согласия. Если посмотреть на старую дореволюционную фотографию, дом был немного другой: двери были другие, окна. По идее, восстановить это было бы здорово, — говорит общественник и краевед Юрий Латышев.

Когда-то дом выглядел так. Фото из фонда Государственного исторического музея Южного Урала

В здании располагались разные обувные бутики. Фото: Юрий Латышев

В Госкомитете пообещали принять меры, когда ситуация с коронавирусом нормализуется.

СПРАВКА КП

Двухэтажный каменный флигель на улице Кирова, 149 построен в начале XX века. На первом этаже располагался магазин, на втором — жилые помещения. В 1970-е годы здесь находилась «Скупка вещей», позже — обувные магазины, последние годы площадку занимали бары.

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ИСТОЧНИК KP.RU