Пандемия коронавируса ударила по играм БРИКС в Челябинске

14 Апр 2020 2020-04-14T16:13:21+03:00

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Еще в середине марта «Комсомолка» писала о том, что начала игр осталось 100 дней. Однако сегодня стало известно, что спортивные игры стран-участниц БРИКС перенесли с конца июня на сентябрь 2020 года. Правда и эта дата тоже может измениться в связи пандемией коронавируса.

С просьбой о переносе турниров к губернатору Челябинской области обратился министр спорта России Олег Матыцин.

— Принимая во внимание труднопрогнозируемую глобальную эпидемическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, полагаем целесообразным рассмотреть возможность переноса проведения Игр БРИКС на конец III квартала 2020 года, — говорится в письме на имя губернатора Челябинской области.

Напомним, в играх планируют принять участие пять стран. Турниры должны пройти по шести видов спорта — самбо, мужской бокс, ушу, женский волейбол, баскетбол 3х3 и настольный теннис. В столицу Южного Урала собирались приехать почти 500 участников и несколько сотен представителей команд и тренеров. В Челябинске начали уже готовить спортивные площадки, где должны пройти игры БРИКС.

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ИСТОЧНИК KP.RU