2020-04-14T16:13:21+03:00
Спорт

Пандемия коронавируса ударила по играм БРИКС в Челябинске

Международные турниры из-за COVID-19 в столице Южного Урала перенесли
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Фото: Фото ВК «Динамо-Метар»Фото: Фото ВК «Динамо-Метар»
Изменить размер текста:

Еще в середине марта «Комсомолка» писала о том, что начала игр осталось 100 дней. Однако сегодня стало известно, что спортивные игры стран-участниц БРИКС перенесли с конца июня на сентябрь 2020 года. Правда и эта дата тоже может измениться в связи пандемией коронавируса.

С просьбой о переносе турниров к губернатору Челябинской области обратился министр спорта России Олег Матыцин.

— Принимая во внимание труднопрогнозируемую глобальную эпидемическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, полагаем целесообразным рассмотреть возможность переноса проведения Игр БРИКС на конец III квартала 2020 года, — говорится в письме на имя губернатора Челябинской области.

Напомним, в играх планируют принять участие пять стран. Турниры должны пройти по шести видов спорта — самбо, мужской бокс, ушу, женский волейбол, баскетбол 3х3 и настольный теннис. В столицу Южного Урала собирались приехать почти 500 участников и несколько сотен представителей команд и тренеров. В Челябинске начали уже готовить спортивные площадки, где должны пройти игры БРИКС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В челябинском элитном ЖК начали строить парковку вместо зеленого островка
ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса
Никакого апокалипсиса: Челябинский физик рассказал об опасности летящего в сторону Земли астероида
Как в ФРГ: челябинский экономист посоветовал бороться с кризисом на примере Германии
Пандемия коронавируса ударила по играм БРИКС в Челябинске
Роботы против коронавируса: магнитогорская компания представит решения для помощи врачам
«Разберемся после коронавируса»: в историческом особняке на Кировке в Челябинске открыли «Магнит»
Забрали перстень за победу в Кубке Стэнли: в Подмосковье ограбили агента хоккеиста из Челябинской области Евгения Малкина
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 миллиардов
В правительстве Челябинской области назначили нового куратора связей со СМИ
Челябинские школьники могут вернуться с «удаленки» в мае
Спортсменка из Челябинской области поразила зрителей телеканала «Россия-1», свернув сковороду в трубочку
«Сама погода говорит — сидите дома»: жители Челябинской области публикуют фото заснеженных улиц