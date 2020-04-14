2020-04-14T16:25:48+03:00
Общество

Как в ФРГ: челябинский экономист посоветовал бороться с кризисом на примере Германии

Немецкие методы должны помочь сохранить сотрудников во время простоя
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
По мнению эксперта, такие меры помогут сохранить рабочие местаПо мнению эксперта, такие меры помогут сохранить рабочие местаФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Одним из приоритетов должно являться сохранение количества рабочих мест — именно так свое предложение по поддержке бизнеса во время пандемии коронавируса начал челябинский экономист и доцент кафедры экономики, управления и права ЮУрГГПУ Андрей Федосеев. По мнению эксперта хорошие меры предлагают западные страны, в частности — Германия.

— В качестве интересного примера может послужить федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, являющаяся промышленным регионом. В соответствии с программой правительства, предпринимателям предоставляются безвозмездно субсидии в размере до 15 тысяч евро, кроме этого, руководство данного региона приняло решение выплачивать до 25 тысяч евро предприятиям с числом работников до 50 человек при условии, что если выручка сократится как минимум на 50 процентов или предприятие временно закроется из-за карантинных мер, — цитирует слова эксперта издание «Полит74».

По мнению экономиста подобные меры уже показали эффективность. В частности, схожим образом поддерживали местные предприятия во время рецессии от финансового кризиса 2009 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В челябинском элитном ЖК начали строить парковку вместо зеленого островка
ВТБ запускает спецпроект по поддержке малого бизнеса
Никакого апокалипсиса: Челябинский физик рассказал об опасности летящего в сторону Земли астероида
Как в ФРГ: челябинский экономист посоветовал бороться с кризисом на примере Германии
Пандемия коронавируса ударила по играм БРИКС в Челябинске
Роботы против коронавируса: магнитогорская компания представит решения для помощи врачам
«Разберемся после коронавируса»: в историческом особняке на Кировке в Челябинске открыли «Магнит»
Забрали перстень за победу в Кубке Стэнли: в Подмосковье ограбили агента хоккеиста из Челябинской области Евгения Малкина
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 миллиардов
В правительстве Челябинской области назначили нового куратора связей со СМИ
Челябинские школьники могут вернуться с «удаленки» в мае
Спортсменка из Челябинской области поразила зрителей телеканала «Россия-1», свернув сковороду в трубочку
«Сама погода говорит — сидите дома»: жители Челябинской области публикуют фото заснеженных улиц