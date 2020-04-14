Как в ФРГ: челябинский экономист посоветовал бороться с кризисом на примере Германии

14 Апр 2020 2020-04-14T16:25:48+03:00

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Одним из приоритетов должно являться сохранение количества рабочих мест — именно так свое предложение по поддержке бизнеса во время пандемии коронавируса начал челябинский экономист и доцент кафедры экономики, управления и права ЮУрГГПУ Андрей Федосеев. По мнению эксперта хорошие меры предлагают западные страны, в частности — Германия.

— В качестве интересного примера может послужить федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, являющаяся промышленным регионом. В соответствии с программой правительства, предпринимателям предоставляются безвозмездно субсидии в размере до 15 тысяч евро, кроме этого, руководство данного региона приняло решение выплачивать до 25 тысяч евро предприятиям с числом работников до 50 человек при условии, что если выручка сократится как минимум на 50 процентов или предприятие временно закроется из-за карантинных мер, — цитирует слова эксперта издание «Полит74».

По мнению экономиста подобные меры уже показали эффективность. В частности, схожим образом поддерживали местные предприятия во время рецессии от финансового кризиса 2009 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU