В челябинском элитном ЖК начали строить парковку вместо зеленого островка

14 Апр 2020 2020-04-14T17:41:24+03:00

Как рассказали жильцы, стоянка не была указана в плане

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Эта стоянка в корне противоречит концепции ЖК — именно так жители челябинского «Ньютона» высказались о платной стоянке, которая недавно появилась под на проспекте Героя России Евгения Родионова. По словам жильцов, парковки на этом участке никогда не планировалось.

— Очень интересует крайне не приятный для всех жителей «Ньютона» вопрос о строительстве платной стоянки. Мы ожидаем увидеть красивые газоны, деревья и кустарники на этом месте. Эта стоянка в корне противоречит концепции ЖК. Пожалуйста, обратите внимание на эту проблему, прислушайтесь к собственникам, купившим квартиры у вас. Мы мягко сказать разочарованы! — рассказала одна из жильцов в социальных сетях.

Строительство платной парковки под окнами домов возмутило жителей Челябинска, об этом горожане рассказали в соцсети.

В свою очередь компания-застройщик комплекса также подтвердила, что на территории, которая принадлежит городу, была запланирована дорога и деревья. При этом, на участке уже начали снимать ограждения для парковки.

— По нашей информации, строительство дороги планировалось городом в ближайшее время. Мы сейчас выясняем легитимность нахождения автостоянки. Как только у нас будет официальный ответ — мы обязательно про все расскажем, — прокомментировали в пресс-службе компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU