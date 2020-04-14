«Попросили освободить места»: силовики проверяют готовящийся к вылету самолет Челябинск — Санкт-Петербург

14 Апр 2020 2020-04-14T18:45:33+03:00

Вылет задержали на два часа

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Новый месяц, новое «минирование»: в аэропорту Челябинска снова работают силовики. В этот раз поступило сообщение о рейсе авиакомпании «Россия» на Санкт-Петербург.

Как сообщил читатель КП-Челябинск, пассажиров, занявших места в салоне, вывели обратно.

— Попросили освободить места, сказали, что будут проверять вещи, — рассказал пассажир рейса.

По данным портала Flightradar24, вылет перенесен с 19:00 на 21:00. Информация на онлайн-табло в Баландино и Пулково на момент публикации материала не обновилась.

— Самолет еще в Челябинске. Идет проверка, — прокомментировали в пресс-службе челябинского аэропорта.

Напомним, что ранее весь март поступали сообщения о минировании другого популярного маршрута Челябинск-Москва. Более десятка самолетов разных компаний проверяли силовики на предмет бомб или других взрывчатых веществ.

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ИСТОЧНИК KP.RU