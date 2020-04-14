2020-04-14T19:16:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Плюс один: в Челябинской области выявлен еще один условно положительный диагноз на инфекцию

Коркинец недавно вернулся из Москвы
Андрей МОСКВИЧЕВ
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До госпитализации, мужчина сидел в изоляции домаДо госпитализации, мужчина сидел в изоляции домаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Прилетел, ушел на изоляцию, вызвал врачей: в Коркинском выявлен условно положительный диагноз на коронавирус. Мужчина недавно вернулся на Южный Урал из Москвы.

Как сообщили в местном оперштабе по по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по возвращению из столицы житель Коркино ушел на самоизоляцию, уже после этого вызвал бригаду врачей на дом. После положительного анализа мужчину госпитализировали в челябинскую больницу.

В оперативном штабе также добавили, что у всех граждан, которые контактировали с заболевшим, уже взяты анализы. Они отправлены на самоизоляцию. Кроме того, в доме, где живет пациент, продизинфецированы подъезды и дворовая территория.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Плюс один: в Челябинской области выявлен еще один условно положительный диагноз на инфекцию
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