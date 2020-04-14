Плюс один: в Челябинской области выявлен еще один условно положительный диагноз на инфекцию
Прилетел, ушел на изоляцию, вызвал врачей: в Коркинском выявлен условно положительный диагноз на коронавирус. Мужчина недавно вернулся на Южный Урал из Москвы.
Как сообщили в местном оперштабе по по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по возвращению из столицы житель Коркино ушел на самоизоляцию, уже после этого вызвал бригаду врачей на дом. После положительного анализа мужчину госпитализировали в челябинскую больницу.
В оперативном штабе также добавили, что у всех граждан, которые контактировали с заболевшим, уже взяты анализы. Они отправлены на самоизоляцию. Кроме того, в доме, где живет пациент, продизинфецированы подъезды и дворовая территория.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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