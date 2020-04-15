15 Апр 2020 2020-04-15T05:36:27+03:00

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 15 апреля 2020 года: на помощь идут роботы и священники Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на утро 15 апреля 2020 года

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Накануне подтвердили еще один случай заражения коронавирусом в Магнитогорске. На сегодняшний день, 15 апреля, в городе насчитывается всего семь подтвержденных больных. В Челябинской области эта цифра достигла полусотни.

Магнитогорская компания придумала роботов, которые помогут врачам в борьбе с коронавирусом в Челябинской области. Новые изобретения представили вчера, 14 апреля, на онлайн-конференции «Российские технологии против COVID-19: современные решения в борьбе с вирусом!». Среди них — современные системы диагностики, дезинфекции воздуха, а также технологии для улучшения дистанционного контроля за пациентами.

— Еще вчера на повестке дня стояли вопросы освоении космоса, а сегодня на первом плане — борьба со страшным вирусом, заразились которым уже более полутора миллионов человек. — рассказали в пресс-службе НПО «Адроидная техника».

Про космос упомянули не просто так. Ранее эта компания работала над улетевшим на МКС роботом Федором.

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Тем временем епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима рекомендовал прихожанам воздержаться сейчас от посещения храмов. Для всех нуждающихся в духовной помощи открыта «Горячая линия». Тел.: (3519) 34-01-41.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 15 апреля 2020 года.

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Статистика по коронавирусу в Магнитогорске на утро 15 апреля 2020 года:

* получают лечение в больнице 7 подтвержденных больных;

* 1 человек вылечился от коронавируса и выписался из больницы.

Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 15 апреля:

* подтверждено 50 случаев заболевания COVID-19;

* в больнице на сегодняшний день остаются 37 человек;

* 13 человек вылечились;

* условно положительный диагноз у 3 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU