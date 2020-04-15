Сбербанк выдал предпринимателям Челябинской области первые беспроцентные кредиты на зарплату

15 Апр 2020 2020-04-15T05:06:40+03:00

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Индивидуальные предприниматели и владельцы малого и микробизнеса получили льготные кредиты по ставке 0% годовых для выплаты зарплаты своим сотрудникам в условиях простоя и экономических трудностей, связанных с угрозой распространения короновируса и принимаемых, в связи с этим защитных мер. На сегодняшний день финансовой поддержкой банка уже воспользовались три предприятия Южного Урала: кредиты выданы представителям малого бизнеса в Южноуральске, Магнитогорске и Челябинске. Положительное решение принято еще по 13 кредитам.

Данные кредиты предназначены для малого и микробизнеса в соответствии с Федеральным законом No 209-ФЗ и предоставляются только клиентам пострадавших отраслей (отдельный перечень отраслей, утвержденных Правительством). В Сбербанке такой кредит могут получить зарплатные клиенты — компании, чьи сотрудники получают в банке заработную плату. Кредит выдается на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту составляет 0% на период 6 месяцев. Кредит является целевым, выдаются исключительно на заработную плату и связанные с ней платежи, например, оплату страховых взносов. Размер кредита рассчитывается исходя из МРОТ.

— Мы тесно взаимодействуем с правительством Челябинской области и оперативно реагируем на запросы предпринимателей. На сегодняшний день банком уже разработан целый ряд мер для поддержки бизнеса. Эта программа позволит бизнесу противостоять последствиям кризиса и продолжить работу после стабилизации ситуации — сказал управляющий Челябинским отделением Сбербанка. — Очень важно, что в Сбербанке такие кредиты оформляются как предодобренные и выдаются полностью в электронной форме: посещать отделение банка для оформления заявки и получения средств не требуется.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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ИСТОЧНИК KP.RU