«Никто не просит что-нибудь взорвать»: учителя Челябинска устроили скучающий флешмоб в соцсети

15 Апр 2020 2020-04-15T05:34:35+03:00

«Никто не просит что-нибудь взорвать»: педагоги Челябинска устроили скучающий флешмоб в соцсети. Фото: https://www.instagram.com/vito4ka_z/

Педагоги лицея №80 рассказали, почему на самоизоляции им так не хватает учеников

Изменить размер текста: A A

Учителя челябинского лицея №80 сфотографировались с плакатами, на которых написали, почему каждый из них скучает по школьникам. Снимки они выложили в Instagram. Получился трогательный флешмоб.

vito4ka_z Дистанционное обучение, уроки online, горы домашних работ... а мы скучаем по детям #учителяскучают #карантин2020 #гимназия80

Так чего же не хватает учителям на самоизоляции?

— Никто не просит петь песни Rammstein, — написала учитель английского языка.

— Никто не просит что-нибудь взорвать, — высказалась учитель химии.

— Никто не пинает волейбольный мяч, — вздыхает физрук. Он даже поставил на своем плакате грустный смайлик.

— Никто не роняет мышки, — написал учитель информатики и т.д.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU