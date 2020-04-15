«Никто не просит что-нибудь взорвать»: учителя Челябинска устроили скучающий флешмоб в соцсети
Учителя челябинского лицея №80 сфотографировались с плакатами, на которых написали, почему каждый из них скучает по школьникам. Снимки они выложили в Instagram. Получился трогательный флешмоб.
Так чего же не хватает учителям на самоизоляции?
— Никто не просит петь песни Rammstein, — написала учитель английского языка.
— Никто не просит что-нибудь взорвать, — высказалась учитель химии.
— Никто не пинает волейбольный мяч, — вздыхает физрук. Он даже поставил на своем плакате грустный смайлик.
— Никто не роняет мышки, — написал учитель информатики и т.д.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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