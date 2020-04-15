2020-04-15T05:34:35+03:00
Общество

«Никто не просит что-нибудь взорвать»: учителя Челябинска устроили скучающий флешмоб в соцсети

Педагоги лицея №80 рассказали, почему на самоизоляции им так не хватает учеников
Ирина КАРЕЛИНА
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«Никто не просит что-нибудь взорвать»: педагоги Челябинска устроили скучающий флешмоб в соцсети. Фото: https://www.instagram.com/vito4ka_z/«Никто не просит что-нибудь взорвать»: педагоги Челябинска устроили скучающий флешмоб в соцсети. Фото: https://www.instagram.com/vito4ka_z/
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Учителя челябинского лицея №80 сфотографировались с плакатами, на которых написали, почему каждый из них скучает по школьникам. Снимки они выложили в Instagram. Получился трогательный флешмоб.

vito4ka_zvito4ka_z
Дистанционное обучение, уроки online, горы домашних работ... а мы скучаем по детям #учителяскучают #карантин2020 #гимназия80
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Так чего же не хватает учителям на самоизоляции?

— Никто не просит петь песни Rammstein, — написала учитель английского языка.

— Никто не просит что-нибудь взорвать, — высказалась учитель химии.

— Никто не пинает волейбольный мяч, — вздыхает физрук. Он даже поставил на своем плакате грустный смайлик.

— Никто не роняет мышки, — написал учитель информатики и т.д.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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