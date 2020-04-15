«Зачерпнул воды перед боем»: под Волгоградом нашли стеклянную фляжку солдата из Челябинской области

15 Апр 2020 2020-04-15T06:19:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодой солдат из Аши Иван Серебряков погиб в августе 1942-го года под Сталинградом. Свидетелей его гибели не было, и много лет бойца считали пропавшим без вести. Найти останки нашего земляка смог поисковый отряд «Ориентир» из Челябинска.

— Останки Ивана Серебрякова обнаружили на позициях последнего боя. А он был страшным. Погибших было так много, что их даже не хоронили. Останки многих больше 70 лет пролежали на незримом рубеже, — рассказал «Южноуральской панораме» командир поискового отряда Евгений Кочетов.

Личность бойца установили по справке, выданной командиром батальона. В ней говорится, что Серебряков проходил службу в качестве подрывника. В документе четко читались инициалы. Также поисковики нашли личные вещи бойца: нож разведчика, портмоне (в нем и лежали документы), звездочку с пилотки, сержантские знаки различия — треугольнички, несколько монет, рыболовный крючок и стеклянную флягу. Фляга была наполовину наполнена водой.

— Видимо, перед боем Иван зачерпнул воды из Дона, но успел выпить только половину. А скорее всего, просто сберег драгоценную влагу. Удивительно, но вода нисколько не испортилась, только помутнела немного, — говорит Евгений Кочетов.

Личные вещи бойца сейчас хранятся в музее челябинской 11-й пожарной части.

А в Аше удалось найти родственников солдата — племянницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU