2020-04-15T06:25:39+03:00
Общество

«НОВАТЭК-Челябинск» приглашает остаться дома и спеть «Катюшу»

Лучшие исполнители станут участниками музыкального клипа
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«Одна песня на все города» — так называется акция, которую каждый год проводит региональная газовая компания в рамках патриотического проекта «Огонь Победы».

Режим карантина изменил жизнь и планы многих людей, но не желание вспомнить лучше песни военных лет и отдать дань памяти героическим страницам победы нашего народа.

Приглашаем, не выходя из дома, спеть легендарную и любимую песню «Катюша» написанную Матвеем Блантером на стихи Михаил Исаковского.

Сидя на диване, стоя на кухне, водиночестве, в кругу семьи или с друзьями запишите на телефон один или два куплета песни в адрес «НОВАТЭК-Челябинск». Минусовка и инструкция по загрузке файла на сайте.

Лучшие исполнители станут участниками музыкального клипа, который будет транслироваться 9 мая на канале партнера проекта — Медиахолдинга ОТВ и в социальных сетях.

Присылайте видео с 14 по 28 апреля. Военная и праздничная атрибутика исполнителей приветствуется.

СПРАВКА

ООО«НОВАТЭК-Челябинск» — 100%-ое дочернее предприятие крупнейшего независимого производителя газа — ОАО «НОВАТЭК». С января 2012 года Компания поставляет газ всем категориям потребителей Челябинской области из ресурсов ОАО «НОВАТЭК».

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«НОВАТЭК-Челябинск» приглашает остаться дома и спеть «Катюшу»
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