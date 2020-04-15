2020-04-15T06:57:13+03:00
Общество

Жителей Челябинской области закрыли в собственном подъезде

Не из-за коронавируса
Ангелина ЗАКИРОВА
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Людям пришлось своими силами открывать дверьЛюдям пришлось своими силами открывать дверьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Магнитогорска рассказали, что целый день им чинили домофон, после ремонта южноуральцы не могли не опасть в подъезд, не выйти из него. Жильцы дома по улицы Труда пожаловались в соцсетях на фирму, производящую домофоны.

— Сегодня вечером по адресу ул.Труда 9/2 после вашего ремонта вашего же домофона никто не мог не выйти и не войти в подъезд, вы тем самым нарушили как минимум 3 статьи разных кодексов, надеюсь что жильцы данного подъезда напишут на вас заявления! — пишет подписчик группы «Черное&Белое Магнитогорск».

Жители позвонили в МЧС, но там сказали, что таким они не занимаются, в итоге людям пришлось самостоятельно открывать дверь.

— А если бы в это время был пожар в доме, кто бы потом отвечал за такое огромное количество жертв людей, которые просто не смогли выйти из подъезда? — добавил пользователь.

Жители Магнитогорска не смогли выйти из подъезда. Видео: vk.com/magnitkacity.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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