Жителей Челябинской области закрыли в собственном подъезде
Жители Магнитогорска рассказали, что целый день им чинили домофон, после ремонта южноуральцы не могли не опасть в подъезд, не выйти из него. Жильцы дома по улицы Труда пожаловались в соцсетях на фирму, производящую домофоны.
— Сегодня вечером по адресу ул.Труда 9/2 после вашего ремонта вашего же домофона никто не мог не выйти и не войти в подъезд, вы тем самым нарушили как минимум 3 статьи разных кодексов, надеюсь что жильцы данного подъезда напишут на вас заявления! — пишет подписчик группы «Черное&Белое Магнитогорск».
Жители позвонили в МЧС, но там сказали, что таким они не занимаются, в итоге людям пришлось самостоятельно открывать дверь.
— А если бы в это время был пожар в доме, кто бы потом отвечал за такое огромное количество жертв людей, которые просто не смогли выйти из подъезда? — добавил пользователь.
Жители Магнитогорска не смогли выйти из подъезда. Видео: vk.com/magnitkacity.
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ИСТОЧНИК KP.RU